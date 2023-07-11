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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ميسي.. نجم عالمي جديد يرفض الانتقال للهلال السعودي

ميسي
ميسي

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، رفض النجم البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، جميع محاولات نادي الهلال السعودي لضمه خلال الصيف الحالي.


وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" لم يغير لوكاكو موقفه، إنه يفضل الاستمرار في أوروبا على الانتقال للدوري السعودي".


وأضاف:" يستعد إنتر ميلان لتقديم عرضا جديدا لنادي تشيلسى لضم لوكاكو".


وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا جديدا للبلجيكي روميلو لوكاكو لمحاولة اقناعه بالانضمام لصفوفه.


يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض عرضا خرافيا من الهلال السعودي مؤخرا، واختار الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

الهلال لوكاكو تشيلسي الهلال السعودي ميسي فابريزيو رومانو

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