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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

وزارة الثقافة تُصدر الطبعات العربية للأعمال الفائزة بمسابقة شباب الجامعات

صدى البلد

في إطار خطة وزارة الثقافة، لدعم ورعاية المواهب في مجال الترجمة، أصدر المركز القومي للترجمة، الطبعات العربية من للأعمال الفائزة بالدورة الأولى لمسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية، والتي أُقيمت تحت شعار "ترجم.. أبدع"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المركز القومي للترجمة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت وزيرة الثقافة إن خطوة إصدار الأعمال للفائزين في المسابقة، هي الخطوة التالية لاكتشافهم، من أجل وضعهم على بداية الطريق، ليستكملوا مسيرة المترجمين المصريين، مؤكدة أن أحد محاور استراتيجية عمل الوزارة هي اكتشاف المواهب ورعايتها بجميع مجالات الفنون والآداب، لخلق أجيال من الموهوبين يحملون راية الإبداع المصري في جميع المجالات.

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ووجهت الوزيرة التهنئة للفائزين على صدور أعمالهم، وطالبتهم باستمرار الإنتاج الفكري حتى يثروا المكتبة العربية بمزيد من الكتب المترجمة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز، أنه سوف يتم تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة صدور الطبعات العربية من الكتب الثلاثة التي فازت بمسابقة "شباب الجامعات المصرية" في دورتها الأولى.

وأشارت إلى أن الدورة الأولى من المسابقة شاركت بها 22 جامعة مصرية، توزعت على 18 لغة أجنبية. 

ولفتت إلى أن كل فريق تكون من عدد من شباب الباحثين بمرحلة الدراسات العليا تحت قيادة مشرف من أساتذة القسم، لإكساب شبابنا ثقافة العمل الجماعي، خاصة في مجال الترجمة.

يُذكر أن الأعمال الثلاثة الفائزة في المرحلة النهائية للمسابقة هي “علم اللغة البيئي: اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها”، تأليف أران ستيبي، ترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس، ويتكون من ريهام حسن الهواري، وريهام عبد العزيز صالح، وعمر أحمد النمر، ونوران إبراهيم عبد الرؤوف، وياسمين أشرف محمد حافظ، ومراجعة دينا أحمد عبد العزيز رمضان، وتقديم محمد العبد.

العمل الثاني هو: كتاب "المعرفة المستدامة: نظرية في الدراسات البينية"، تأليف روربرت فرودمان، وترجمة فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد، ويتكون من محمد العشري، وسمر حجازي، وآية خضر، ومحمود مجدي، ومراجعة مرسي عواد، ومن تقديم أحمد درويش.

أما العمل الثالث والأخير، فهو: "رواية "القرية"، تأليف انتظار حسين، وترجمة فريق قسم الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ويتكون من عثمان عبد الناصر، محمد محمدي، وهاجر قدري، تقديم عبد الرحيم الكردي ومراجعة أحمد عبد الرحمن.

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