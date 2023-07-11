طيران البحر الأحمر تضم طائرة جديدة لأسطولها الجوي

أعلنت شركة Red Sea للطيران، عن انضمام طائرة جديدة من طراز بوينج 737/ 800 إلى أسطولها الجوي لتصبح ثاني طائرة تمتلكها الشركة، في إطار دعم أسطولها الجوي بما يخدم خطتها ونشاطها من نقل حركة الركاب.

صرح حاتم قناوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الطائرة الجديدة، ستدخل الخدمة بعد انتهاء بعض الإجراءات البسيطة للتسجيل بسلطة الطيران المدني المصري، وفقًا للمعايير الدولية المنظمة لنشاط تشغيل الرحلات الجوية.

وقال رئيس Red Sea airline، أن الشركة حريصة على زيادة الحركة الجوية السياحية الدولية الوافدة إلى المنتجعات السياحية المصرية، خلال الفترة القادمة، وتخطط أيضا للدخول في الأسواق السياحية الدولي في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمع بها الشركة وتخطط لها.