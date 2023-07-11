المفوضية الباكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان

أفادت محطة آري نيوز أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية ،اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية ازدراء.

وقال التقرير إن مذكرة الاعتقال لا تتضمن إمكانية الخروج بكفالة على ذمة التحقيقات،بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وفي الفترة الأخيرة تم إصدار أكثر من مذكرة اعتقال بحق عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق محكمة لمكافحة الإرهاب في باكستان أصدرت مذكرات توقيف بدون كفالة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان.

كما تم الإفراج عنه بكفالة 8 يونيو الماضي، من محكمة إسلام أباد العليا بتهم قتل جديدة ، مما حال دون اعتقاله في تلك القضية لمدة 14 يومًا.

وكان رئيس الوزراء السابق قد اعتقل في 9 مايو الماضي واحتجز لمدة ثلاثة أيام ، مما أثار احتجاجات عنيفة من قبل أتباعه. وهو الآن طليق بكفالة في مجموعة من القضايا الجنائية الأخرى، بحسب وكالة رويترز الأخبارية.

وقال المحامي جوهر خان إنه سافر إلى العاصمة من منزله في لاهور لطلب الإفراج عنه بكفالة في قضية القتل وتمديد الكفالة في أكثر من عشرة قضايا أخرى لتجنب اعتقاله من جديد.