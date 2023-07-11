لم يشعر أحد به إلا بعد تعفن جثته|تفاصيل صادمة لوفاة ستيني بالدقهلية

في حالة من الهدوء الشديد الذي يقترب من الصمت، رحل الرجل الستيني عادل محمد عبده عوف ابن قرية زيان بمحافظة الدقهلية، وذلك دون أن يشعر به أحد فلم يشعر أحد بغيابه ولم يسأل عليه قريب ولا حبيب حتى انبعثت من شقته التى اعتاد العيش فيها وحيدا، رائحة كريهة تدل على وفاته وتعفن جثته داخل الشقة، ليرحل الرجل فيث صمت وحيدا كما عاش وحيدا.

تفاصيل الواقعة

لفظ شخص انفاسه وحيدا داخل منزله باحدى قرى الدقهلية حيث انبعثت رائحة كريهة.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني من بعض أهالي قرية زيان، بانبعاث رائحة كريهة من منزل جارهم وعدم ظهوره منذ فترة قبل عيد الأضحى.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة عادل محمد عبده عوف يبلغ 61 عامًا، في حالة تعفن، وتبين بالمعاينة الظاهرية عدم وجود إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة .