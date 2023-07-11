محمد هنيدي ضيف أسما إبراهيم في حبر سري .. ومفاجآت حصرية الخميس

يحل الفنان محمد هنيدي، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة خاصة من برنامج حبر سري على قناة القاهرة الناس، وذلك يومي الخميس والجمعة 13و 14 يوليو.

ويرد هنيدي لأول مرة على اتهامه بالتنمر بسبب بعض الإفيهات المستخدمة في أفلامه، كما يكشف رأيه في عودة بعض الفنانات المعتزلات للفن.

ويفجر هنيدي خلال الحلقة مفاجأة لجمهوره بشأن الأفلام الأنيميشن، كما يحدد أفضل فنانة على الساحة الفنية حاليا لتقديم تجربة الفوازير.



ويكشف هنيدي لأول مرة حقيقة خلافه مع الفنان علاء مرسي بسبب أحد الأفلام.



الموسم السادس من برنامج حبر سري يعرض على شاشة قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو، والذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي وغادة عادل، البرومو الأول من العمل المقرّر طرحه خلال شهر أغسطس القادم.

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".

ووعد الفنان محمد هنيدي جمهوره أن فيلمه الجديد مرعي البريمو سينال إعجابهم حتى إذا لم يرضوا عن الأفلام السابقة.

وكتب عبر السوشيال ميديا:" أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد.