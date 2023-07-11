زيارة مجاملة.. رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية يستقبل سفير سوريا بالقاهرة

استقبل السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، السفير حسام الدين آلا، سفير الجمهورية العربية السورية بجمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة، في زيارة مجاملة بمناسبة استلام سفير الجمهورية العاربية السورية لمهام عمله في القاهرة.

وخلال الزيارة، قدم الأمين العام المساعد له التهنئة على توليه منصبه الجديد.

وأكد أهمية العمل سوياً لما فيه من تحقيق لأهداف وغايات جامعة الدول العربية، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك.