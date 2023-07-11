تراجع معدل الخصوبة بدولة عربية كبري

أصدرت وزارة التخطيط العراقية اليوم الثلاثاء بياناً بمناسبة اليوم العالمي للسكان قدرّت فيه التعداد السكاني في العراق بأكثر من 43 مليون نسمة، في حين أشرّت تراجعاً في معدل الخطوبة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية ،قالت الوزارة في البيان إن عدد سكان العراق لهذا العام 2023 قُدّر بـ(43) مليونا و(324) الف نسمة حيث تبلغ نسبة النمو السنوي للسكان (2.5٪؜) .

هذا وتبلغ نسبة الذكور (50.5٪؜)، وتبلغ نسبة الاناث (49.5٪؜) من مجموع السكان، وفقا للبيان الذي أشار إلى أن تشكل نسبة السكان في الفئة العمرية تشكل اقل من 15 سنة حوالي (40٪؜) من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة السكان بعمر 15-64 سنة " (57٪؜)، ويشكل الشباب ضمن الفئة العمرية (15-24) سنة نسبة (28٪؜) من مجموع السكان.

وبحسب الاحصائية التي تضمنها البيان فإن حوالي (50٪؜) من السكان يرتكزون في محافظات (بغداد- نينوى- البصرة- ذي قار)، ويشكل سكان المدن (الحضر) (70٪؜) مقابل (30٪؜) نسبة سكان الريف.

ونوهت الاحصائية إلى تسجيل تحسن كبير في صحة الاطفال الرضّع ودون خمس سنوات بعد تراجع معدلات الوفيات ضمن هذه الفئة الى اقل من (20) وفاة لكل (100 الف) ولادة حيّة، وهو ما انعكس ايجابا على تحسن معدل توقع الحياة وارتفاعه الى (74) سنة.

ولفتت احصائية التخطيط إلى تسجيل تراجع في معدل الخصوبة من (3.66) عام 2018، الى (3.3) مولود للمرأة بعمر (15-49) سنة عام 2022.