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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الفنان إيمان البحر درويش، عقب تداول صور له ظهرت خلالها علامات المرض الشديد عليه .

شاهد الفيديو 

 

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من الفنان إيمان البحر درويش.

وقال محمد عبد الله "نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة".

 

نشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة صادمة له تبين تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وظهر إيمان البحر درويش وقد فقد شعره والكثير من وزنه وبملامح متغيرة للغاية.

وكشف الفنان مصطفى كامل - النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر للنقابة، تفاصيل حول فترة توليه النقابة.

وقال مصطفى كامل، إنه استلم النقابة بعد أحداث 25 يناير 2011، ووقتها كانت خزينة النقابة خاوية، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت أنعش الخزينة وأصبح بها ما يقرب من 13 مليونا ونصف المليون جنيه، مدعما قوله بمستندات عرضها على الشاشة.

وأضاف مصطفى كامل: «أنا قلت لـ إيمان البحر درويش لو مفيش فلوس تدفع بيها معاشات الموسيقيين فأنا هسلف النقابة من جيبي».  

وحرص المطرب إيمان البحر درويش على طمأنة جمهوره بفيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليكون هذا الظهور الأول له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وظهر إيمان في الفيديو ممسكًا بالمايك بجانب الدكتور الخاص به، ويحاول الغناء، ويظهر عليه التعب ولم يستطع الحركة بشكل طبيعي كما فى السابق.

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