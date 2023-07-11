وزيرة التخطيط: حياة كريمة المشروع التنموي الأكبر في العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة الإصلاحات الهيكلية التي أعلنتها كانت تؤكد على محور أساسي وهي مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وأن يكون هناك وثيقة لتحديد خطة التخارج بين الحكومة والقطاع الخاص .

وزيرة التخطيط: القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة الشركات

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات، وهذا أمر تعلمه الحكومة، وتعمل على إشراك القطاع الخاص في الإدارة من خلال الطروحات في الشركات المختلفة.

وعن المفاضلة بين المستثمر المصري أو الأجنبي في الإدارة، عقبت وزيرة التخطيط قائلة: إن الحكومة تختار وفقا على الذي يعظم العائد على الأصول، إذ أن تعظيم العائد على أصول الدولة هو المقياس الذي يتم الاختيار من خلاله الأفضل لقيادة الأصول التي يتم طرحها.

وشددت على أن مشروع حياة كريمة هو المشروع الأكبر تنمويا على مستوى العالم، ويتم العمل على المرحلة الثانية من المشروع في الفترة الراهنة.