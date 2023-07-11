الانخفاض يتواصل.. الغرف التجارية تعلن أسعار الأرز بالأسواق.. فيديو

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأسعار تشهد انخفاضا ملحوظا بجميع الأسواق.

وقال رجب شحاتة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن أسعار الأرز المستورد جملة من المضارب بـ18 جنيها، وفي المحال والأسواق يصل سعر الكيلو إلى 21 جنيه.

وتابع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الأرز العريض أعلى جودة بـ24 جنيه، وسعر طن أرز الشعير 15500 جنيه جملة.

وأوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أن أسباب تراجع الأرز في الأسواق، بسبب ضخ كميات كبيرة من الأرز المستورد في الأسواق، بالإضافة إلى إقبال المواطنين عليه بسبب جودته العالية.

وأشار شحاتة إلى أن استهلاك المواطنين لمنتج الأرز قل بنسبة 25% خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعره، لافتًا إلى أن هناك العديد من المزراعين يرفضون بيع الأرز على أمل ارتفاع أسعاره.

أسعار الأرز

وأكمل رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية،أن في منتصف أغسطس المقبل سيكون هناك تراجع جديد في أسعار الأرز بالأسواق، موجها النصيحة للمزراعين بضرورة بيع المحصول لأن الأسعار كل يوم في تراجع.