آمن وفعال.. الصحة تكشف معلومات عن تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة حول تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية.

وقال الدكتور عمرو حسن، استاذ أمراض النساء، مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إنه يتم تركيب اللولب بعد ولادة الطفل والمشيمة أثناء العملية القيصرية وقبل إغلاق البطن حيث يتم وضع اللولب داخل تجويف الرحم.

وأوضح مستشار وزير الصحة، أن تركيب اللولب يستغرق حوالي دقيقة واحدة فقط تحت تأثير تخدير العملية وبدون ألم مشيرة، إلي أنه لا توجد حاجة لإجراء منفصل لتركيب اللولب، مما يقلل المضاعفات ويعطي الأم وقتًا للتعافي بعد عملية القيصرية.

الصحة مزايا تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية:

وقال حسن: يعد تركيب اللولب أثناء عملية الولادة القيصرية خيارًا جيدًا وآمنًا لتأجيل الحمل طبقا لمعايير اللياقة الطبية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية (تركيب اللولب النحاسي أثناء الولادة القيصرية فئة 1 من معايير اللياقة الطبية حيث يمكنها استخدام الوسيلة بأمان)، وقد أظهرت الدراسات فوائد عديدة لهذه الطريقة بما في ذلك:

1- الفعالية: يعد اللولب النحاسي وسيلة فعالة لمنع الحمل لما يصل إلى 10 أعوام.

2- الأمان: يعتبر تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية إجراء آمنًا تمامًا.

3- الراحة: لا تتطلب هذه الطريقة عملية منفصلة لتركيب اللولب مما يوفر الوقت والجهد وايضا كون السيدة تحت التخدير يجعل العملية بدون ألم.

4- منع الحمل غير المرغوب فيه: يقلل اللولب من احتمال الحمل غير المخطط له في فترة ما بعد الولادة، وطبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ٢٠٢١، ٢٠ % من الحمل غير مرغوب فيه (من كل خمس اطفال مولودين، طفل غير مرغوب فيه) وإن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين 7 أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر ).

5- آمن للاستخدام أثناء الرضاعة الطبيعية.

6- يمكن لمعظم السيدات استخدام اللولب، ولذلك فإن مناقشة الموضوع مع الطبيب أثناء متابعة الحمل أو قبل الولادة القيصرية أمر ضروري لاتخاذ قرار مدروس (يتم تركيب اللولب بعد تقديم المشورة وشرح المزايا، المخاطر، الموانع والبدائل الأخرى المتاحة والحصول على إقرار بالموافقة).

في النهاية، نستطيع القول أن تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية يوفر خيار منع حمل فعال وآمن وغير مكلف للنساء اللواتي يخططن لتأجيل الحمل.