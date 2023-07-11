عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آمن وفعال.. الصحة تكشف معلومات عن تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعلومات الهامة حول تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية.

وقال الدكتور عمرو حسن، استاذ أمراض النساء، مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إنه يتم تركيب اللولب بعد ولادة الطفل والمشيمة أثناء العملية القيصرية وقبل إغلاق البطن حيث يتم وضع اللولب داخل تجويف الرحم.

وأوضح مستشار وزير الصحة، أن تركيب اللولب يستغرق حوالي دقيقة واحدة فقط تحت تأثير تخدير العملية وبدون ألم مشيرة، إلي أنه لا توجد حاجة لإجراء منفصل لتركيب اللولب، مما يقلل المضاعفات ويعطي الأم وقتًا للتعافي بعد عملية القيصرية.

الصحة مزايا تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية:

وقال حسن: يعد تركيب اللولب أثناء عملية الولادة القيصرية خيارًا جيدًا وآمنًا لتأجيل الحمل طبقا لمعايير اللياقة الطبية التي اقرتها منظمة الصحة العالمية (تركيب اللولب النحاسي أثناء الولادة القيصرية فئة 1 من معايير اللياقة الطبية حيث يمكنها استخدام الوسيلة بأمان)، وقد أظهرت الدراسات فوائد عديدة لهذه الطريقة بما في ذلك:

1- الفعالية: يعد اللولب النحاسي وسيلة فعالة لمنع الحمل لما يصل إلى 10 أعوام.

2- الأمان: يعتبر تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية إجراء آمنًا تمامًا.

3- الراحة: لا تتطلب هذه الطريقة عملية منفصلة لتركيب اللولب مما يوفر الوقت والجهد وايضا كون السيدة تحت التخدير يجعل العملية بدون ألم.

4-  منع الحمل غير المرغوب فيه: يقلل اللولب من احتمال الحمل غير المخطط له في فترة ما بعد الولادة، وطبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ٢٠٢١، ٢٠ % من الحمل غير مرغوب فيه (من كل خمس اطفال مولودين، طفل غير مرغوب فيه) وإن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين 7 أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر ).

5- آمن للاستخدام أثناء الرضاعة الطبيعية.

6- يمكن لمعظم السيدات استخدام اللولب، ولذلك فإن مناقشة الموضوع مع الطبيب أثناء متابعة الحمل أو قبل الولادة القيصرية أمر ضروري لاتخاذ قرار مدروس (يتم تركيب اللولب بعد تقديم المشورة وشرح المزايا، المخاطر، الموانع والبدائل الأخرى المتاحة والحصول على إقرار بالموافقة).

في النهاية، نستطيع القول أن تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية يوفر خيار منع حمل فعال وآمن وغير مكلف للنساء اللواتي يخططن لتأجيل الحمل.

الصحة اللولب الولادة معايير الفعالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

ترشيحاتنا

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

عروض رياضية.. المستكاوي: تقديم جوائز للمبدعين خلال فعاليات مهرجان العلمين

متحدث الوزراء: بيع الأصول ليس سبة أو جريمة

حكم الصلاة بالحذاء .. دار الإفتاء توضح الضوابط والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ