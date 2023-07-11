روسيا توافق على انضمام تركمانستان لاتفاقية ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، على موافقة روسيا على انضمام تركمانستان لاتفاقية ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وأعلنت الحكومة الروسية في بيان لها، قبول اقتراح وزارة النقل الروسية، المتفق عليه مع وزارة الخارجية الروسية والسلطات التنفيذية الأخرى المهتمة، بشأن التعبير عن موافقة الجانب الروسي على انضمام تركمانستان إلى اتفاقية ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وأضاف البيان أنه صدرت تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإخطار إيران بموافقتها على انضمام تركمانستان للاتفاق.

وفي وقت سابق، أعلنت تركمانستان عن خطط للانضمام إلى المشروع، وفقا للمدير العام لوكالة النقل والمواصلات التابعة لمجلس الوزراء الروسي، ماميتخان تشكييف، فإن العمل جار في هذا الاتجاه، ولوحظ أيضًا أنه نظرًا لموقعها الجغرافي، تلعب تركمانستان دورًا مهمًا في تطوير سلاسل التوريد العالمية.

وتم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء ممر نقل متعدد الوسائط بين الشمال والجنوب من قبل روسيا والهند وإيران في عام 2000، كما تم توسيع قائمة المشاركين في إلى 14 دولة.

والهدف من المشروع هو جذب تدفقات الشحن العابر من الهند وإيران ودول الخليج الفارسي عبر الأراضي الروسية إلى أوروبا.