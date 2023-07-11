عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدة للخدمات الإعلامية عن مهرجان العلمين الجديدة: حفلات غنائية وفعاليات رياضية

عمرو الفقي
عمرو الفقي

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل وآخر استعدادات انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

 

مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة: نجوم عالميون يشاركون في الفعاليات

عروض رياضية.. المستكاوي: تقديم جوائز للمبدعين خلال فعاليات مهرجان العلمين

وقال عمرو الفقي مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"    فعاليات كثيرة ومتنوعة في مهرجان العلمين وسيكون لدينا حفلات غنائية كثيرة بمشاركة نجوم كبار من العالم العربي ".

 

وأضاف عمرو الفقي:" سنقدم مسرحيات على مسرح العلمين وهناك فعاليات رياضية كثيرة يتم تقيدمها للمشاركين".


وأضاف عمرو الفقي:" يتم تنظيم البطولة العربية للجودو على هامش فعاليات مهرجان العملين الجديدة".

 

وتابع عمرو الفقي:"  يشارك معنا مجموعة من الشركاء كي تخرج فعاليات المهرجان بأفضل صورة ممكنة"، مضيفا:"  اتفقنا مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة على عدة فعاليات في مهرجان العلمين ".
 

العلمين مهرجان العلمين العلمين الجديدة عمرو الفقي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

ترشيحاتنا

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

اعتدى عليها بالسب والقذف ومش عارفة تاخد هدومها..زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة صادمة

رئيس الوزراء: تجهيز 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

فضح كل شيء.. قرار أمريكي بشأن أوكرانيا ينذر بكارثة في واشنطن

اقفلوا الحنفية.. رسالة عاجلة من أحمد موسى للحكومة والبنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ