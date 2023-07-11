المتحدة للخدمات الإعلامية عن مهرجان العلمين الجديدة: حفلات غنائية وفعاليات رياضية

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل وآخر استعدادات انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال عمرو الفقي مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" فعاليات كثيرة ومتنوعة في مهرجان العلمين وسيكون لدينا حفلات غنائية كثيرة بمشاركة نجوم كبار من العالم العربي ".

وأضاف عمرو الفقي:" سنقدم مسرحيات على مسرح العلمين وهناك فعاليات رياضية كثيرة يتم تقيدمها للمشاركين".



وأضاف عمرو الفقي:" يتم تنظيم البطولة العربية للجودو على هامش فعاليات مهرجان العملين الجديدة".

وتابع عمرو الفقي:" يشارك معنا مجموعة من الشركاء كي تخرج فعاليات المهرجان بأفضل صورة ممكنة"، مضيفا:" اتفقنا مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة على عدة فعاليات في مهرجان العلمين ".

