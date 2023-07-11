متحدث الوزراء يكشف موعد انتهاء الفجوة الدولارية.. فيديو

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وعودته إلى معدلاته السابقة ينتج عنه زيادة الصادرات وتتضاعف أرقامها.

وتابع نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء بعث اليوم رسالة طمأنة للمستثمرين من خلال الحديث عن محفزات الاستثمار والإجراء الفورية التي اتخذتها الدولة.

ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن برنامج الطروحات مؤقت ومحدد المستهدفات ولا يوجد دولة تستمر في الطروحات مدى الحياة ولكن تدوم الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الاستثمار.

وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصطلح الفجوة الدولارية يختفي عندما تصل الواردات الدولارية إلى 191 مليار دولار وحينها قد يتحقق فائض دولاري وهذا يتحقق عندما تزيد الصادرات 20 % ما يعني أن هذا يحتاج حتى 2026.

وأردف أن طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة يعني زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لافتا إلى أن إجراءات دعم الاستثمار يستفيد منها آلاف الشركات.