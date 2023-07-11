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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرامة كهربا |مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تفريط الأهلي في نجم الهجوم

كهربا
كهربا

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن محمود كهربا لم يترك النادي الأهلي، ولكنه ملزم بتسديد الغرامة قبل الموعد.

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وأضاف القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي الأهلي يقف بجوار كهربا، وسيساعد بجزء كبير، وأن الجميع بالأهلي يتمنى انتهاء الموضوع، بدون مشكلات.

وأشار إلى أن كهربا لم يترك النادي، ولكن هناك عروضا يتم بحثها، وأنه من الممكن أن يخرج لـ إعارة لمدة عام من أجل المساعدة في تسديد الغرامة.

ولفت إلى أن كهربا موجود في الأهلي، وهناك رؤية فنية، وأن النادي يقف بجوار اللاعب.

وتابع :" التركيز على حل مشكلة كهربا، وبعد ذلك سيتم بحث العروض، وفي حالة وجود عرض مميز، وبعد الموافقة الفنية، ولكن في حالة طلب المدير الفني بقاء اللاعب سيظل موجودا".

الأهلى النادي الأهلي محمود كهربا عدلي القيعي المهندس عدلي القيعي

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