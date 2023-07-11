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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسلماني: السيسي تحدث عن رؤية مصر لقضايا التمويل العالمي في قمة باريس

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الرئيس السيسي شارك في شهر يونيو الماضي في قمة التمويل العالمي التي انعقدت في فرنسا.

 

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وقال أحمد المسلماني في برنامجه " الطبعة الأولى " المذاع على قناة " الحياة"، :"  الرئيس السيسي شكر الرئيس الفرنسي ماكرون على موقفه الداعم للدولة المصرية وعن عمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية".

 

وأضاف أحمد المسلماني:"  الرئيس تحدث عن رؤية مصر لقضايا التمويل العالمي، والرئيس أكد على ضرورة تنفيذ إصلاحات كثيرة في منظومة التمويل العالمي كي يتكون أكثر عدالة".

 

وتابع أحمد المسلماني:"  الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بما وعدت به تجاه الدول النامية لمواجهة تغير المناخ".

 

وأكمل أحمد المسلماني:"  الرئيس السيسي تحدث عن الفرصة والأمل داخل القارة الأفريقية والمعوقات التي تواجة الفرص الاستثمارية في أفريقيا".

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