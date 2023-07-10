المسلماني: الثروة المعدنية في مصر صناعة للأمل| فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية وراسخة، وحدث تطور في العلاقات بين القاهرة وروما خلال الأيام القليلة الماضية وحدث عدة زيارات من الجانب الإيطالي إلى مصر لتسجيل عدد من الاجتماعات اللقاءات.

وأضاف "أحمد المسلماني"

وأضاف "أحمد المسلماني" خلال برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة الحياة ، أن مصر بها فرص استثمارية واعده وثروة معدنية كبيرة، والمسئولين في إيطاليا تسعى إلى عمل تعاون في العديد من المجالات الصناعية المختلفة مع مصر، فضلا عن نقل المعرفة والصناعات التحولية وبناء الكوادر المصرية في التكنولوجيا المتقدمة بالمستوى العالمي.

اسغلال الثروة المعدنية



وأشار "أحمد المسلماني" إلى أن الرئيس السيسي وجهة الحكومة للاستعداد الاستثمار أكثر باسغلال الثروة المعدنية التي تستخدم في الطائرات والكمبيوتر والهواتف، وإيطاليا نحجت في إقامة مشاريع والاستثمار مع مصر في عدد من المشروعات التنموية المهمة.