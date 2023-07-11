عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار بلكونة عقار ببنها دون خسائر في الأرواح

انهيار بلكونة
انهيار بلكونة

شهدت منطقة أول كوبري 15 مايو بمدينة بنها انهيار بلكونة عقار دون ثمة إصابات بشرية.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

التحقيق فى سرقة شقة طبيب بالقليوبية

قرار في النيابة بعد سقوط بنت من أعلى منزل ووفاتها ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد انهيار بلكونة عقار بمنطقة أول كوبري 15 مايو بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ولا يوجد ثمة إصابات بشرية حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
واشار ايهاب محمد، نائب رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجنة من المنشآت الألية للسقوط، وسيتم اخلاء المبنى واصدار قرار بالازالة مؤكدا اته لا تزجد إصابات بشرية.

انهيار بلكونة كوبرى 15 مايو الاجهزة الأمنية بالقليوبية بنها شرطة النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

موضوعات متعلقة

التحقيق فى سرقة شقة طبيب بالقليوبية

قرار في النيابة بعد سقوط بنت من أعلى منزل ووفاتها ببنها

التصريح بدفن جثة صغير لقي مصرعه أسفل سيارة بالقليوبية

بعد معاناة 6 أشهر.. استخراج غطاء قلم من رئة طفلة بمستشفى بنها الجامعي

ترشيحاتنا

رياح قوية وضباب.. تعرف على طقس الإمارات غدا الأربعاء

واجهة برلمانية وقضائية مشرفة.. أحمد موسى يشيد برئيس مجلس النواب

خبير يوضح القطاعات المستفيدة من الاستثمارات الحالية في مصر

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا يحدث لو اكتمل الملء الرابع بهذه السعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري .. لن تتوقعها

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ