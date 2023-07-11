انهيار بلكونة عقار ببنها دون خسائر في الأرواح

شهدت منطقة أول كوبري 15 مايو بمدينة بنها انهيار بلكونة عقار دون ثمة إصابات بشرية.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد انهيار بلكونة عقار بمنطقة أول كوبري 15 مايو بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ولا يوجد ثمة إصابات بشرية حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

واشار ايهاب محمد، نائب رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجنة من المنشآت الألية للسقوط، وسيتم اخلاء المبنى واصدار قرار بالازالة مؤكدا اته لا تزجد إصابات بشرية.