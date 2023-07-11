بلاش تحفيل على المنافس.. الأهلي يوجه رسالة عاجلة لجماهيره قبل القمة

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن مباراة الأهلي و الزمالك يوم الخميس المقبل، تأتي بعد فوز الأهلي بشكل رسمي ببطولة الدوري.





وأضاف عدلي القيعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي سيلعب مباراة القمة، من أجل الفوز، وأنه يتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد.

وأشار عدلي القيعي، إلي أن الأهلي هو صاحب القرار في تحديد من يلعب المباراة، وأن المدير الفني قد يقوم بتعديل في التشكيل وهو حر في ذلك.

وأوضح أن المباراة يجب أن تكون نظيفة بالملعب و خارج المعلب، وأن تقوم جماهير الأهلي بالظهور بقيمة النادي الأهلي، وعليه أن يفرح فقط.

وطالب من جماهير الأهلي بعدم إهانة جماهير المنافس في مباراة القمة، أو التحفيل عليه، وأن جماهير الأهلي عليها أن تبتسم، وتفرح فالأهلي بطل الدوري.

