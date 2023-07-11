واجهة برلمانية وقضائية مشرفة.. أحمد موسى يشيد برئيس مجلس النواب

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه أعلن فض دور الانعقاد الثالث من المجلس.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رجل الدبلوماسية البرلمانية المستشار جنفي الجبالي واجهة برلمانية قضائية مميزة للغاية، لافتا إلى أن قدم أداء مميز في البرلمان خلال الفترة الماضية.

وتابع أحمد موسى، أن اليوم في مجلس النواب كان حافلا بانتهاء قوانين، موجها التحية إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: «هذا الرجل على أعلى مستوى من الأداء والكفاءة، ويتمتع بإدارة قوية وهادئة، ويعطي المساحة لكل النواب، هو واجهة برلمانية وقضائية مشرفة بكل المقاييس».

وقال أحمد موسى، إن المستشار حنفي الجبالي أعرفه منذ سنوات، وأجريت معه حوارا كان مميزا للغاية، كما أن حنفي الجبالي كان يعقد العديد من الجلسات من رؤساء البرلمانات الدولية.

وأضاف موسى، أنه في الجلسة الختامية قبل فض الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وجه حنفي الجبالي التحية إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء وكل الوزراء، بجانب توجيه التحية إلى وكلاء المجلس على رأسهم النائب محمد أبو العينين.