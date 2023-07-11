خبير يوضح القطاعات المستفيدة من الاستثمارات الحالية في مصر

‏قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي الدولة المصرية منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي بتعمل على تمكين القطاع الخاص وتهيئ مناخ الاستثمار حتى يعمل القطاع الخاص.



‏وتابع وليد جاب الله خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "إكسنرا نيوز"، ان منذ أن بدأت الدولة مشروعتها الكثيرة لتهيئة البنية التحتية والبنية التشريعية والتي منها قانون الاستثمار الذي منح الحوافز والضمانات المتعلقة بتخصيص الأراضي بحق الانتفاع ومنح الرخص الذهبية، كانت حوافز قانون الاستثمار محتاجه للتفعيل وكان هناك مطالبات في المؤتمر الاقتصادي من المستثمرين بذلك.

وأضاف أن بمجرد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي كان هناك استجابة فورية من الرئيس السيسي وقام بتوجيه الحكومة بالتوسع في مجال الرخص الذهبية واتخاذ كل ما يلزم لدعم القطاع الخاص، ومن خلال توجيهات الرئيس السيسي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم عن نشاط الحكومة والإجراءات التي قامت بها خلال المرحلة الماضية وتطلعاتها خلال الفترة القادمة والتوسع في منح الرخصة الذهبية.

الرخصة الذهبية



‏وأضاف الأكثر تأثرا بالرخصة الذهبية هم المستثمرين من الفئة الكبيرة والمشروعات الكبرى سواء في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة ومجلات الاقتصاد الأخضر بصفة عامة هي التي يهمها هذه الرخصة لأنها كانت تتأثر بصورة كبيرة في عملية الترخيص الخاصة بها.