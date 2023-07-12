الرقابة على الصادرات: أكثر من 10 شركات مسجلة مُصدر معتمد

أكد عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم تطبيق فكرة المُصدر المعتمد كي يستطيع المُصدر التصدير بشكل مباشر.

وقال عصام النجار في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أكثر من 10 شركات مسجلة كمُصدر معتمد ويستطيعون التصدير مباشرة ".

وأضاف عصام النجار :" بعض الدول تطلب شهادات البيع الحر للسلع الصناعية، وأصدرنا أكثر من 46 شهادة لمصدرين".

وتابع عصام النجار :" بعض الدول تضع بعض القيود على البلاستيك ويطلبون البلاستيك القابل للتحلل فقط".

واكمل عصام النجار :" أنشانا معمل منذ عامين وهو معمل معتمد لتحليل البلاستيك والتأكد من أنه قابل للتحلل ويحصل المُصدر على شهادة من هذا المعمل ليباشر عملية التصدير".