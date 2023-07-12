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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دولارات ومجوهرات.. سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

تعرضت فيلا الإعلامي توفيق عكاشة، أحد الكمبوندات فى مدينة 6 أكتوبر، لحادث سرقة. 

وقال توفيق عكاشة، إنه اكتشف سرقة فيلته التابعة لقسم أول أكتوبر، وكسر حقيبة يحتفظ بها بمفتاح خزينة، وقام على إثر ذلك بالتوجه إلى قسم أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.

وقال “عكاشة” بأنه عاد من الساحل الشمالي بعد قضاء إجازته الصيفية ليفاجأ بالسرقة، مضيفا بأنه في تمام الساعة ٧ مساءً دخل الفيلا فوجد الخزينة فاضية ومسروق منها دولارات و ٢٠٠ ألف جنيه، و٦ ساعات من بينها ساعة روليكس وساعة كارتير وساعة ذهب، وقام اللصوص بسرقة جميع السلاسل الذهبية ومجوهرات زوجته الإعلامية حياة الدرديري.

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هددني.. حسن شاكوش وريم طارق يغادران قسم أكتوبر أول

سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة 

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة أكتوبر بتحرير الإعلامي توفيق عكاشة بلاغا بسرقة مسكنه، وانتقلت قوات الشرطة لمعاينة وفحص كاميرات المراقبة لكشف لغز الحادث.

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