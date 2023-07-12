دولارات ومجوهرات.. سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

تعرضت فيلا الإعلامي توفيق عكاشة، أحد الكمبوندات فى مدينة 6 أكتوبر، لحادث سرقة.

وقال توفيق عكاشة، إنه اكتشف سرقة فيلته التابعة لقسم أول أكتوبر، وكسر حقيبة يحتفظ بها بمفتاح خزينة، وقام على إثر ذلك بالتوجه إلى قسم أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.

وقال “عكاشة” بأنه عاد من الساحل الشمالي بعد قضاء إجازته الصيفية ليفاجأ بالسرقة، مضيفا بأنه في تمام الساعة ٧ مساءً دخل الفيلا فوجد الخزينة فاضية ومسروق منها دولارات و ٢٠٠ ألف جنيه، و٦ ساعات من بينها ساعة روليكس وساعة كارتير وساعة ذهب، وقام اللصوص بسرقة جميع السلاسل الذهبية ومجوهرات زوجته الإعلامية حياة الدرديري.

سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة أكتوبر بتحرير الإعلامي توفيق عكاشة بلاغا بسرقة مسكنه، وانتقلت قوات الشرطة لمعاينة وفحص كاميرات المراقبة لكشف لغز الحادث.