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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. اعرف مواصفات موبايل نوكيا Turbo Pro الجديد.. سعر Iphone 11 في قطر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أقوى من سامسونج.. اعرف مواصفات موبايل نوكيا Turbo Pro الجديد

 

اشتهرت شركة "نوكيا" الفنلندية أنها من أكثر العلامات التجارية المصنعة للهواتف الذكية التي تقدم أجهزة بأسعار أرخص من باقي الشركات، مثلا تجد هواتف مقابل 2000 جنيه وألف جنيه وهي الفئة السعرية التي لا تنافسها فيها باقي الشركات، حتى سامسونج التي تقدم تشكيلة واسعة من الهواتف المختلفة الفئات.

 

فيفو تطرح رسميا هاتف Y27 5G متوسط المدى

 

أطلقت شركة "فيفو" Vivo الصينية بهدوء وبدون ضجة إعلامية هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة Y متوسطة المدى، يحمل اسم تجاري Vivo Y27 5G.

 

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

 

تسبب النجاح الساحق الذي حققه تطبيق "ثريدز" التابع للشركة الأم "ميتا" في أن يفقد الملياردير "إيلون ماسك" صوابه وجعله يهذي بأقوال قبيحة تمس الشرف والسمعة الخاصة بغريمه ومنافسه مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لـ "ميتا".

 

اعرف سعر Iphone 11 في قطر

 

اذا كنت تبحث عن اقتناء جوال آيفون لمواصفات مميزة وسعر مغري، سيكون خيارك الأبرز هو من جوال آيفون 11.

 

سعر Iphone 12 فى البحرين

 

يوفر  آيفون 14 أفضل تجربة تجميع بين السعر المغري والمواصفات الأفضل فى عالم آيفون، كما أنه هو الإصدار الأحدث حالياً.

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