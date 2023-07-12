أخبار التكنولوجيا.. اعرف مواصفات موبايل نوكيا Turbo Pro الجديد.. سعر Iphone 11 في قطر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اشتهرت شركة "نوكيا" الفنلندية أنها من أكثر العلامات التجارية المصنعة للهواتف الذكية التي تقدم أجهزة بأسعار أرخص من باقي الشركات، مثلا تجد هواتف مقابل 2000 جنيه وألف جنيه وهي الفئة السعرية التي لا تنافسها فيها باقي الشركات، حتى سامسونج التي تقدم تشكيلة واسعة من الهواتف المختلفة الفئات.

أطلقت شركة "فيفو" Vivo الصينية بهدوء وبدون ضجة إعلامية هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة Y متوسطة المدى، يحمل اسم تجاري Vivo Y27 5G.

تسبب النجاح الساحق الذي حققه تطبيق "ثريدز" التابع للشركة الأم "ميتا" في أن يفقد الملياردير "إيلون ماسك" صوابه وجعله يهذي بأقوال قبيحة تمس الشرف والسمعة الخاصة بغريمه ومنافسه مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لـ "ميتا".

اذا كنت تبحث عن اقتناء جوال آيفون لمواصفات مميزة وسعر مغري، سيكون خيارك الأبرز هو من جوال آيفون 11.

يوفر آيفون 14 أفضل تجربة تجميع بين السعر المغري والمواصفات الأفضل فى عالم آيفون، كما أنه هو الإصدار الأحدث حالياً.