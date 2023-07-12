سعر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك 12-7-2023

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، استقرارا مع أول تعاملات لها صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، في البنوك التي تعمل داخل مصر.

وجاء سعر العملات المختلفة أمام الجنيه طبقا لمتوسط سعر الصرف الأجنبي المعلن من جانب البنك المركزي المصري



سعر الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



سعر اليورو



بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.92 جنيه للشراء و 33.076 جنيه للبيع



الجنيه الاسترليني



وصل سعر الجنيه الاسترليني لنحو39.81 جنيه للشراء و 39.98 جنيه للبيع



الدولار الكندي



وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه لنحو 23.21 جنيه للبشراء و 23.32 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



وصل سعر الكرون الدنماركي لنحو 4.55 جنيه للشراء و 4.57 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.96 جنيه للشراء و 2.97 جنيه للبيع



الكرون السويدي



وصل سعر الكرون السويدي لنحو 2.88 جنيه للشراء و 2.89 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 34.96 جنيه للشراء و 35.12 جنيه للبيع



الدولار الاسترالي



وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه لنحو 20.54 جنيه للشراء و 20.63 جنيه للبيع

سعر اليوان



وبلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع.



الـ 100 ين ياباني



وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 21,95 جنيه للشراء و 100.89 جنيه للبيع



العملات العربية

الريال السعودي



وصل سعر الريال السعودي لنحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.39 جنيه للشراء و 100.82 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع



الدينار البحريني



وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه لنحو 81.79 جنيه للشراء و82.14 جنيه للبيع



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء و 80.42 جنيه للبيع



الريال القطري



وصل سعر الريال القطري لنحو 8.4 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



وصل سعر الدينار الأردني لنحو 43.48 جنيه للشراء و 43.68 جنيه للبيع

