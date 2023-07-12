عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك 12-7-2023

عملات
عملات

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، استقرارا مع أول تعاملات لها صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، في البنوك التي تعمل داخل مصر.
وجاء سعر العملات المختلفة أمام الجنيه طبقا لمتوسط سعر الصرف الأجنبي المعلن من جانب البنك المركزي المصري


سعر الدولار


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع


سعر اليورو


بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.92 جنيه للشراء و 33.076 جنيه للبيع


الجنيه الاسترليني


وصل سعر الجنيه الاسترليني لنحو39.81 جنيه للشراء و 39.98 جنيه للبيع


الدولار الكندي


وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه لنحو 23.21 جنيه للبشراء و 23.32 جنيه للبيع


الكرون الدنماركي


وصل سعر الكرون الدنماركي لنحو 4.55 جنيه للشراء و 4.57 جنيه للبيع


الكرون النرويجي 


وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.96 جنيه للشراء و 2.97 جنيه للبيع


الكرون السويدي


وصل سعر الكرون السويدي لنحو 2.88 جنيه للشراء و 2.89 جنيه للبيع


الفرنك السويسري


سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 34.96 جنيه للشراء و  35.12 جنيه للبيع


الدولار الاسترالي


وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه لنحو 20.54 جنيه للشراء و 20.63 جنيه للبيع

سعر اليوان


وبلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع.


الـ 100 ين ياباني


وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 21,95 جنيه للشراء و 100.89 جنيه للبيع


العملات العربية
الريال السعودي


وصل سعر الريال السعودي لنحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع


الدينار الكويتي


بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.39 جنيه للشراء و 100.82 جنيه للبيع


الدرهم الإماراتي


سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع


الدينار البحريني


وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه لنحو 81.79 جنيه للشراء و82.14 جنيه للبيع


الريال العماني


بلغ سعر الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء و 80.42 جنيه للبيع


الريال القطري


وصل سعر الريال القطري لنحو 8.4 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع


الدينار الأردني


وصل سعر الدينار الأردني لنحو 43.48 جنيه للشراء و 43.68  جنيه للبيع
 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار سعر اليورو سعر الدينار الكويتي سعر الدولار فى البنوك اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الكليات العسكرية| موعد التقديم لـ"الحربية" 2023 2024 والشروط المطلوبة

الأهلي أم بيراميدز.. شوبير يكشف وجهة مصطفى فتحي المقبلة

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

موضوعات متعلقة

رسميا.. سعر الدولار الآن في مصر أمام الجنيه

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

بسبب داعش والأسلحة الكيميائية.. الإمارات تحذر من خطر يهدد المنطقة بأكملها

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12-7-2023

المالية: صرف 7.5 مليار جنيه لـ 750 شركة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»

امتحانات الثانوية العامة 2023| بدء امتحان الاقتصاد بلجان المكفوفين

هل ترك المأموم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام يؤثر في صحة الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راقصة أمريكية تثير جدلا بسبب فيديو مع ابنتها.. ما القصة؟

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ