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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخطت المليون جنيه.. مميزات كيا اكسيد 2024 الهاتشباك| صور

اكسيد 2024 الهاتشباك
اكسيد 2024 الهاتشباك الجديدة

مر سوق السيارات العالمي خلال الفترة الماضية بالعديد من الأزمات، أثرت تلك الأزمات علي توافر جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 لدي الوكلاء الموزعين، ولكن رغم تلك الصعوبات إلا أن السوق المصري للسيارات الجديدة توافر به جميع طرازات السيدات الجديدة منها السيدان والهاتشباك والكروس اوفر.

كيا اكسيد موديل 2024 

تعرف على الأسعار الجديدة لـ كيا سيراتو في مصر

مواصفات كيا بيكانتو الهاتشباك 2024 الجديدة| صور

- من ضمن تلك السيارات يعرض موقع صدى البلد الإخباري الأسعار الجديدة لـ سيارة  كيا اكسيد التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك موديل 2024 :

سيارة اكسيد الهاتشباك 2024

- مواصفات اكسيد الهاتشباك

زودت كيا اكسيد الهاتشباك الجديدة بالعديد من التجهيزات المتطورة منها، وسائد هوائية، ، وفرامل ABS، وEBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام دعم الفرامل، ونظام التوازن لصعود المرتفعات والمنحدرات، ونظام تعزيز اتزان السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية، وحساسات للاصطفاف، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و AUX، وUSB، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ومصابيح ضباب أمامية، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، 4 جنوط للكاوتش، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بمجرد الضغط عليه .

- محرك اكسيد موديل 2024

كيا الهاتشباك 2024 

تستمد سيارة كيا اكسيد موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم كيا اكسيد موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتجر عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وقوة 160 حصان، وتحتاج الي 9.2 ثانية للتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة .

- أسعار اكسيد الهاتشباك موديل 2024

سيارة كيا اكسيد موديل 2024 

تتواجد سيارة كيا اكسيد موديل 2024 داخل السوق المحلي المصري بـ 3 فئات ومنهم فئة جديدة ويتوافروا بسعر مليون و 150 ألف جنيه للفئة الأولي، ومليون و 220 ألف جنيه للفئة الثانية الجديدة هاي لاين بانوراما، وتباع الفئة الثالثة بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

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