إزالة 28 حالة تعد على أراضي أملاك رى وزراعية بمنفلوط وأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي وأملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ، لافتاً إلى تنفيذ إزالة 28 حالة تعدى على أراضى أملاك رى وأراضى زراعية بمركزى منفلوط وأسيوط وذلك خلال يوم واحد.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن الأجهزة التنفيذية بمركز البدارى تمكنت من إزالة 18 حالة تعد على أراضى النيل بمساحة 471 متر ، بمشاركة محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ، كما تم إزالة 10 حالات تعدى بقرى مركز اسيوط تمثلت فى 3 حالات مبانى حماية نيل بمساحة 1154 متر مربع و5 حالات زراعة املاك رى بمساحة 4 قيراط و2 حالة مبانى إملاك رى بمساحة 97 متر مربع بمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن ، تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.



وأشار اللواء عصام سعد ، إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على اراضى املاك الدولة او الاراضى الزراعية او مخالفات البناء ،مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

وأعلن محافظ أسيوط ، عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة .

جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدأت المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري ، كمال بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.