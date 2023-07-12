عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 28 حالة تعد على أراضي أملاك رى وزراعية بمنفلوط وأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي وأملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ، لافتاً إلى تنفيذ إزالة 28 حالة تعدى على أراضى أملاك رى وأراضى زراعية بمركزى منفلوط وأسيوط وذلك خلال يوم واحد.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف. 

وأوضح محافظ أسيوط ، أن الأجهزة التنفيذية بمركز البدارى تمكنت من إزالة 18 حالة تعد على أراضى النيل بمساحة 471 متر ، بمشاركة محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ، كما تم إزالة 10 حالات تعدى بقرى مركز اسيوط تمثلت فى 3 حالات مبانى حماية نيل بمساحة 1154 متر مربع و5 حالات زراعة املاك رى بمساحة 4 قيراط و2 حالة مبانى إملاك رى بمساحة 97 متر مربع بمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن ، تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

رئيس جامعة أسيوط: الإعلام الوطني الصادق دعامة أساسية لتشكيل الوعي وتطوير الفكر

محافظ أسيوط يعلن دعمه الكامل لمبادرة "فرصة حياة"

 
وأشار اللواء عصام سعد ، إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على اراضى املاك الدولة او الاراضى الزراعية او مخالفات البناء ،مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة. 

وأعلن محافظ أسيوط ، عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة .

جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدأت المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري ، كمال بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إزالة تعديات أسيوط إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط ازالة تعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يناقش آخر المستجدات لتنفيذ خطة المجلس القومي للسكان

محافظ أسيوط: إزالة 6 تعديات على أراضي أملاك رى وزراعية بمركز البداري

ترشيحاتنا

رئيس البورصة يشارك في الملتقى الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة التعاون الأمني بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ و«الناتو»

النهاردة عيد.. شاهد فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بانتهاء الامتحانات

مضبطة مجلس الأمة تثير أزمة في الكويت.. والغانم يكشف الحقيقة لـ الشعب

تحرك عاجل من الأمم المتحدة بسبب حرق القرآن الكريم في السويد

ضبط 4 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه في شراء السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ