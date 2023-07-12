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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم الخشت تنضم إلى حدوتة الأيام الباقية

مريم الخشت
مريم الخشت

انضمت الفنانة مريم الخشت، للمشاركة في بطولة فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، الذي انطلق تصويره مؤخراً.

ويشاركها بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وكارمن بصيبص، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن مريم الخشت تألقت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عملة نادرة"، حيث قدمت لأول مرة دور امرأة صعيدية، وهو ما حمسها للعمل، وشكّل تحديًا كبيرًا سعدت كثيرًا بخوضه، خاصة أنها من أصول صعيدية، فعائلة والدتها من محافظة المنيا.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة نيللى كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، وعدد كبير من النجوم.

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خطوبة مريم الخشت 

احتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت، منذ ايام بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، ولم تكشف عن هويته، وذلك وسط الأهل والأصدقاء.

ونشرت الفنانة مريم الخشت، عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، وظهرت فيها بجوار عريسها ويحيطها الاصدقاء والمقربين.

وظهرت مريم الخشت، في حفل خطبتها، بفستان صيفي، باللون الأزرق الفاتح، مفتوح من الأمام، أبرز أناقتها. 

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