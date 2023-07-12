جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية العلوم

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية العلوم للأساتذة العاملين بالكلية.

ضمت قائمة المتقدمين مرتبين ترتيباً أبجديا، الدكتور رضا محمد أحمد جعفر أستاذ وراثة جزيئية بقسم النبات كلية العلوم، والدكتور طارق مصطفى محمد على أستاذ الكيمياء الحيوية وعميد كلية العلوم، والدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين أستاذ علم التشريح المقارن بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد محمد عبد الواحد أستاذ جيولوجيا تركيبية ورئيس قسم الجولوجيا بكلية العلوم، الدكتور محمد محمود عبد الرحمن حمدى أستاذ جيوكيمياء ورواسب الخامات بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتورة منى محمد عبد المنعم مصطفى حجازى أستاذ فسيولوجى بقسم علم الحيوان بكلية العلوم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 16 يوليو 2023 ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء 18يوليو 2023.