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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال انعقادها الثالث.. شباب النواب تناقش 160 طلب إحاطة وتحيل 126 توصية للحكومة

إجتماع لجنة الشباب
إجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

كشفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حصاد عملها بدور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد إعلان المستشار حنفي  جبالي أمس، الثلاثاء، فض دور الانعقاد.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، أن عدد الاجتماعات بلغ 150 اجتماعًا، وعدد الساعات التي استغرقتها اجتماعات ما يقرب من 200 ساعة عمل. 

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، فقد ناقشت اللجنة 160 طلب إحاطة من إجمالي 223 طلب إحاطة محال إليها، وقد أصدرت اللجنة بشأن الطلبات التي ناقشتها 126 توصية تمت إحالتها للحكومة لتنفيذها.

وأوضحت اللجنة أنه بالنسبة للجانب التشريعي، فقد عقدت اللجنة ثماني جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع استغرقت نحو 29 ساعة عملا.

وقد تمت دعوة جميع المعنيين بالشأن الشبابي والرياضي لحضور تلك الجلسات، منها اللجنة الأولمبية والبارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية (الأولمبية – غير الأولمبية)، والأندية الشعبية والجماهيرية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والمستثمرين في المجال الرياضي، وخبراء اللوائح والقوانين، والإعلاميين والنقاد الرياضيين.

وناقشت اللجنة ووافقت على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لكل من ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وأصدرت توصياتها بشأنها.

فيما يتعلق بموضوعات المناقشة العامة، فقد ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عددًا من موضوعات المناقشة العامة منها:

- مناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 (اجتماع 28 مايو 2023).

- مناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية الأولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر شهر يوليو 2023 (اجتماع 30 مايو 2023).

- مناقشة استعدادات اللجنة البارالمبية المصرية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بباريس 2024 والمعوقات والمشكلات التي تواجهها للعمل على حلها وتذليل العقبات (اجتماع 11 يونيو 2023).

- مناقشة دور شركة "المدن" للخدمات الرياضية في صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية والشبابية (اجتماع 11 يونيو 2023).

- مناقشة قضايا الأندية الشعبية والجماهيرية وكيفية حل المشكلات المتعلقة بها ودعم هذه الأندية للحفاظ عليها من الاندثار.

- مناقشة قضية استبدال الأراضي بمراكز الشباب لإتاحة الفرصة لتوفير أراضٍ وملاعب جديدة تتيح ممارسة الشباب والرياضة بصورة أفضل واستغلال الأراضي المخصصة للمراكز بشكل أفضل.

- مناقشة الاستثمار في هيئة استاد القاهرة والعمل علي استغلال المساحات الشاسعة فيه.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المستشار حنفى جبالى دور الإنعقاد الثالث الفصل التشريعى الثاني قانون الرياضة

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