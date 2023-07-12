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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني في القيادة

صدى البلد

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة “والذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية) وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذى يستهدف ١٥٠ سيدة ممن يشغلن مناصب بالادارة العليا والمتوسطة فى ٣٤ جهة حكومية وقضائية وأكاديمية بالدولة، ويستمر على مدار ٤ أيام.
     

وفى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أشادت الدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة لإدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس ، بالتعاون المثمر بين كل من المجلس و المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز الدولي للتدريب والخبيرات، و الاتحاد الاوروبي ، وأكدت على الطفرة التي شهدتها مصر فى ملف تمكين المرأة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية ، واستعرضت جهود مصر  التي تمت خلال السنوات الماضية فى ملف تمكين المرأة.

وأشادت الدكتورة نجلاء العادلي بنجاح تدريب الدفعة الأولى من البرنامج العام الماضي وردود الفعل الايجابية من جانب المتدربات والجهات الشريكة وبقصص نجاح المتدربات خلال وبعد التدريب ،  متمنية نجاح الدفعة الثانية، وأن يكون البرنامج بمثابة نقطة انطلاقة للمتدربات في حياتهن العملية تمكنهن من تولي أعلى المناصب القيادية.
     

فيما ألقت الدكتورة رحاب فراج، مدير عام تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة  كلمة بالنيابة عن الدكتورة شريفة شريف المديرة التنفيذية للمعهد ، أعربت خلالها عن سعادتها بما تشهده من فعاليات إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج ، وبالشراكة المستمرة مع المجلس القومى للمرأة والتى انطلقت فى عام ٢٠١٧ من خلال البرامج المتنوعة بدعوة كافة القيادات النسائية الحالية والواعدة لحضور المرحلة الثانية.

وأكدت أن المرأة المصرية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ، مشددة على ضرورة استغلال هذه الفرصة الذهبية للحصول على المزيد من الحقوق وتمكين المرأة.

ووجهت أنيس العياري كبيرة المستشاريين الفنيين بمكتب منظمة العمل الدولية في مصر التحية للمجلس القومي للمرأة على جهوده المتميزة التى يقدمها طيلة السنوات الماضية والانجازات التي تحققت للمرأة المصرية والمكتسبات التي وصلت إليها ، مشيدة ببرنامج الشمول المالي حيث أن البرنامج بدأ منذ عامين ونصف وقد استفاد منه عشرات الآلاف السيدات في مصر ، واشادت بنجاح الدفعة الأولى من البرنامج العام الماضي، وعبرت عن ثقتها بنجاح الدفعة الثانية.
   

فيما عرضت  مونيكا ريزى مدير أول برامج بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين فى  إيطاليا، مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة ، و المحتوى الفني له وكيف نجح  ذلك فى خدمة  المرأة المصرية في القيادة وتمكينها من الوصول بشكل أكبر في مواقع القيادة ومواقع صنع القرار، وأثنت على التعاون المثمر المستمر بين المجلس القومى للمرأة والمركز الدولى  للتدريب ونجاح الدفعة الأولى من التدريب معربة عن ثقتها في نجاح الدفعة الثانية لنهجها ذات النهج.

يذكر أن "البرنامج الوطني للمرأة في القيادة" يعد أحد المكونات الأساسية لمشروع " زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتعتمد فلسفة هذا البرنامج على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتطوير المهارات القيادية للمرأة، وذلك من خلال التعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

كما يهدف هذا البرنامج إلي تعزيز اداء المرأة وتوليها المناصب القيادية، ودعم مفهوم القيادة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال التركيز على تطوير المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج، والتدريب علي استخدام أدوات وتقنيات تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة، وتخطيط السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة. ويستهدف البرنامج بنهايته تدريب ٣٠٠ سيدة ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في الجهات الحكومية والاكاديمية بالدولة.

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