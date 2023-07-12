كيف نحمي أبناءنا من التدخين؟.. استشاري يكشف

كشف الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي والإدمان، كيف نحمي أبناءنا من التدخين؟، قائلا: إن التدخين على الرغم من التحذيرات بمنعه يزداد لأن السبب الخاص به موجود ويسمي القلق، والنيكوتين مهدئ لهذا القلق.

وأضاف أستاذ الطب النفسي والإدمان، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن جسم الإنسان يوجد بداخله نيكوتين، وفى حال قام شخص ما بالتدخين للمرة الأولي، فسيضطرب النيكوتين الطبيعي ويحدث به خلل، ويعتمد على النيكوتين الخاص بالسجائر، موضحا أن النيكوتين هو سم خطير جدا.

وتابع أستاذ الطب النفسي والإدمان، أنه يجب معرفة السبب الذى يجعل الأبناء يقوموا بالتدخين، ويكون فى حالات القلق والإكتئاب والمشكلة، إما شئ موروث، لافتا إلى أن الفكر الواقعي للمدخنين أن السجائر تضدر غير موجود،ويجب أن يعلمون بمدي أضرارها.