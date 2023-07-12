عمرو الفقي: "المتحدة" تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها وكوادرها

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها وكوادرها طيلة الفترة الماضية؛ لأنه يخص البلد كلها وليس الشركة فقط.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: "نريد تنظيم مهرجان يليق باسم هذه المدينة".

وفي سياق متصل، قال الإعلامي باسم طبانة، إن مهرجان العلمين الجديدة يحقق لمصر فوائد اقتصادية وسياحية ورياضية.. وغيرها.

وأكد أنه من المتوقع استقبال مليون زائر من الخارج لمتابعة فعاليات المهرجان على مدار المدة المخصصة له، والتي تتجاوز أكثر من شهر ونصف، متابعا: «بدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث الترفيهي الأهم بالشرق الأوسط وهو مهرجان العلمين الجديدة».