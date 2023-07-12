تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم/الاربعاء/مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية،فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليبلغ نحو 160ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر1 مليار جنيه ،تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية ،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4ر1 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنسبة 06ر0 في المائة ليبلغ مستوى 22ر17144 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70 /بنسبة 31ر0 في المائة ليبلغ مستوى 27ر3392 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 39ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 37ر5034نقطة.