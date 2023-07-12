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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجوم الوطن العربي يشاركون في مهرجان العلمين خلال ساعات

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن مدينة العلمين الجديدة من أبرز علامات التنمية في مصر، ومن المقرر انطلاق مهرجان العلمين بها، غدا الخميس، موضحة أن المؤتمر الصحفي ناقش جميع تفاصيل المهرجان من الجوانب الترفيهية والرياضية والفنية، وغيرها.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى مناقشة البطولات الرياضية المقرر انعقادها في مهرجان العلمين الجديدة خلال مؤتمر أمس، وجاء ذلك بحضور بعض من لاعبي كرة القدم المصرية مثل سيد معوض وأحمد حسن ومحمد فضل علاوة على مسؤولي بطولات الرياضة المختلفة، مثل الجودو والبدل والتجديف.

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد حفلات غنائية لكبار الفنانين في الوطن العربي مثل تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة وغيرهم، مضيفة: «تستعد مدينة العلمين بتحضير الشواطئ للبطولات الرياضية المختلفة المقرر انعقادها بأيام المهرجان، بينما يجرى تجهيز المسرح الروماني لاستقبال الفنانيين المشاركين في المهرجان».

وأوضحت أنه يجرى تجهيز الممشى السياحي لهذه الفاعليات الترفيهية، ويشارك كثيرا من الزوار في مهرجان العلمين الجديدة، ويترقب الجميع انطلاق المهرجان غدا الخميس، والذي سيستمر لمدة تصل حوالي 44 يوما.

الوطن العربي العلمين مهرجان العلمين القاهرة الإخبارية مصر الترفيهية

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