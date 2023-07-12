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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخبأة في مخازن تحت الأرض.. ضبط ملايين ملايين من الأقراص المخدرة بالسعودية

ضبط مخدرات مخبأة
ضبط مخدرات مخبأة في مخازن سرية

ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، أكثر من 1.8 مليون قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بالجوف.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,882,198) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية في مخازن سرية تحت الأرض داخل مزرعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وأضاف أنه تم القبض على (4) متهمين، وهم مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية المخدرات مكافحة المخدرات الأنباء السعودية ترويج المخدرات

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