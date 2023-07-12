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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة.. طابع أوروبي على أرض مصرية

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على "الحي اللاتيني" بمدينة العلمين الجديدة، من خلال "فيديو جراف"، تناول أبرز ملامح هذا الإنجاز المعماري.

واهتمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنشاء مشروع الحي اللاتيني في العلمين الجديدة، طبقا لأحدث المواصفات والمقاييس العالمية فى التصميم والإنشاء، لتحقيق التوازن بين الجوانب الجمالية والوظيفية، حيث يحمل تصميم الحى طابع الإسكندرية القديمة بنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي.

تم تصميم الحي اللاتيني على الطراز اليوناني والإغريقي القديم.

الحي اللاتيني لمدينة العلمين الجديدة مستوحى من الطراز العتيق لمدينة الإسكندرية القديمة.

تتميز تصميماته بالرقي والطابع الأوروبي.

يحتوي الحي اللاتيني على 12.555 وحدة سكنية متنوعة في مساحتها وأنواعها، وكذلك أسعارها.

تبدأ مساحات الوحدات داخل الحي اللاتيني من 100 متر مربع وتصل إلى 185 مترًا مربعًا.

عدد الطوابق داخل الحي لا يتجاوز الـ8 طوابق.

يحتوي الحي على خدمات صحية وعدد كبير من المستشفيات.

يضم حي الأبراج منطقة فنادق تقدم أفضل الخدمات الفندقية بمستوى عالمي.

 

خارطة السياحة العالمية.

وتستعد المدينة لانطلاق "مهرجان العلمين" غدا، ولمدة 44 يومًا، إذ تشهد المدينة العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية، وذلك لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية.

الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة الإنجاز المعماري المجتمعات العمرانية الطراز اليوناني

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