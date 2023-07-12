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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان لوكارنو يختار المخرج عمر الزهيري عضو لجنة تحكيم

صدى البلد

أختار مهرجان لوكارنو المخرج عمر الزهيري كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفضل عمل طويل أول. 

وكانت قد أعلنت نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، عن الفيلمين الفائزين بجائزة النقاد السنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال عام 2022.

 حيث نال فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري جائزة الفيلم المصري، بينما ذهبت جائزة الفيلم الأجنبي إلى "مثلث التعاسة" للمخرج السويدي روبن أوستلوند.


فيلم "ريش" نال جائزة أحسن فيلم مصري بإجماع أعضاء لجنة التحكيم، والتي تشكلت من 15 ناقدًا وناقدة يرأسهم الناقد أسامة عبد الفتاح. وتشير لجنة التحكيم بأن الإجماع الذي لم يتكرر منذ سنوات طويلة في اختيارات النقاد يعكس قيمة الفيلم الفنية والبصرية والفكرة، ويؤكد في الوقت ذاته سوء المستوى الإنتاجي العام للسينما المصرية خلال السنة المُنقضية. 


وتشدد اللجنة على حقيقة أن الفيلم ما كان ليتأهل للجائزة لولا تعديل لائحتها مطلع العام الماضي والسماح للأفلام المعروضة في المنصات الإلكترونية بالمشاركة، حيث إن فيلم "ريش" لم يُعرض تجاريًا في القاعات لأسباب غير معلنة، تثير الكثير من التساؤلات لاسيما بعد ما تعرض له الفيلم من هجوم ممنهج وغير مبرر إبان عرضه في مهرجان الجونة السينمائي 2021.

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لذلك، تهيب اللجنة بالقائمين على السينما المصرية، من صناع قرار وواضعي سياسات وفنانين بمختلف تخصصاتهم، إعادة النظر في الوضع الراهن على أمل ألا يتكرر الوضع المؤسف للعام المُنقضي.


وكان "ريش" قد بلغ قائمة المرشحين النهائية رفقة خمسة أفلام أخرى هي "2 طلعت حرب" إخراج مجدي أحمد علي، "الجريمة" إخراج شريف عرفة، "حامل اللقب" إخراج هشام فتحي، "كيرة والجن" إخراج مروان حامد، "من أجل زيكو" إخراج بيتر ميمي، لكن لم يحصل أي منها على أي صوت في مرحلة التصويت النهائية.

2 طلعت حرب أعضاء لجنة التحكيم المخرج عمر الزهيري مسابقة أفضل عمل طويل أول أسامة عبد الفتاح

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