رسميًا .. نقل جميع أعمال وزارة التعليم إلى العاصمة الإدارية من الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم انتقال مقر عمل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتقالا كليا الى مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من 16 يوليو بشكل نهائي.

يأتي ذلك تنفيذا لما جاء بالكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن انتقال الوزارات انتقالا كليا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الاطار صدرت تنبيهات لمديري التعليم الثانوي بمديريات التربية والتعليم ومديري التعليم الثانوي بالادارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية ، بضرورة توجيه اولياء امور طلاب مرحلة الثانوية العامة الذين يرغبون في استعاضة التابلت للتوجه لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الادارية ، لانهاء اجراءات استعاضة التابلت

وزير التربية والتعليم : نقلة نوعية

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، وتدعم أهداف الدولة نحو تحقيق حوكمة الإدارة بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.