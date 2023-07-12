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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيرباص تفتح خط تجميع جديدًا لـ طائرات A320 في تولوز بفرنسا

شركة ايرباص
شركة ايرباص

افتتحت إيرباص خط التجميع النهائي لطائرات A320 في مدينة تولوز الفرنسية، بحضور مجموعة من الشخصيات رفيعة المستوى في فرنسا، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزير النقل كليمان بون، ووزير الصناعة رولاند ليسيكور، ووزير الأراضي وشؤون الأرياف دومينيك فور، إلى جانب مجموعة من موظفي إيرباص.


قال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: "يمثل افتتاح خط التجميع الجديد في مدينة تولوز إنجازاً جديداً ضمن مسيرة التحديث المتواصلة التي تتبعها إيرباص لتطوير منظومتها الصناعية العالمية. وسيساهم خط التجميع النهائي هذا في رفع القدرة الإنتاجية لطائرات A320 لتصل إلى 75 طائرة شهرياً في عام 2026، إلى جانب تلبية الطلب المتنامي على طائرات A321 التي تشكل حالياً نحو 60% من إجمالي الطلبيات المتراكمة لطائرات A320".

وأضاف فوري: "ستضاف هذه المنشأة الجديدة إلى شبكة مرافق خطوط التجميع النهائي التابعة لإيرباص حول العالم، والتي تضم أربعة مرافق تجميع في هامبورغ بألمانيا واثنان في مدينة تولوز الفرنسية، واثنان في مدينة موبيل الأمريكية واثنان في تيانجين الصينية، وتعد جميع هذه المرافق قادرة على تجميع طائرات A321".


وتضم منشأة التجميع الجديدة مجموعة متنوعة من أحدث الابتكارات التي ترتقي بمستوى جودة وكفاءة طائرات A320، إضافة إلى إرساء معايير جديدة في مجالات الصحة والسلامة والاستدامة. وتشمل التقنيات المبتكرة المستخدمة التحكم الرقمي بعمليات الإنتاج عبر الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للتقليل من استهلاك الورق، وكذلك أتمتة العمليات اللوجستية لتوزيع أجزاء الطائرات، والروبوتات.

وجرى إنشاء خط التجميع الجديد في مبنى التجميع الخاص بطائرات A380 سابقاً "جان لوك لاجاردير"، وبدأت عمليات الخط الجديد في نهاية عام 2022 مع تسليم أول مجموعة من أجزاء بدن الطائرات. ومن المتوقع إنتاج أول طائرة – A321 - جرى تجميعها في المرفق الجديد بحلول نهاية العام الجاري، مع رفع مستوى إنتاجيته بشكل تدريجي حتى عام 2025، حيث سيعمل فيه بشكل مباشر نحو 700 موظف.

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