عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لمنسقي البرلمان والتعليم المدني لإطلاق خطة التثقيف السياسي بمراكز شباب كفرالشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعاً لإعداد وتجهيز وتحديث الشعب البرلمانية للطلائع استعداداً لبدء التسجيل على رابط تسجيل الوزارة بعد إرساله وإعداد كل منسق بالإدارة الفرعية للسجلات المطلوبة بكل شعبة برلمانية
ومتابعة أعمال المشرفين بمراكز الشباب والمراجعة الدورية للسجلات بالمراكز وإعداد التقارير الشهرية عن البرامج المنفذة ويشمل تقييم مشرفي المراكز استناداً لمشاركتهم على مدار الشهر في تنفيذ الخطة والمشروعات وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يطمئن على أطفال مستشفى سيدي سالم بعد نقلهم لـ«دسوق العام»

الحملة مستمرة .. إزالة 27 حالة تعدٍ ضمن الموجة 21 بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الخطة المقترحة للتثقيف السياسى لأعضاء برلمان الطلائع والشباب ترتكز على محاور عدة أهمها إعداد لقاءات للتعريف بأعمال البرلمان ولجانه النوعية وجلسات نموذج محاكاة لمجلس النواب بحضور رؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية بالمدن وصالون الشباب البرلمانى وبرنامج تأهيل الشباب فكرياً لمواجهة الإشاعات وغيرها من البرامج والفعاليات على مدار العام ضمن خطة التثقيف السياسي لأعضاء برلمان الطلائع والشباب.

وحققت تجربة نموذج المحاكاة بحضور رؤساء مجالس المدن نجاحاً كبيراً العام الماضي بشهادة القيادات التنفيذية بمجالس المدن ووضعت حلولا للعديد من طلبات الإحاطة التى قدمها الأعضاء خلال الجلسة..

وشارك في اجتماع منسقي البرلمان بالإدارات الفرعية، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ برلمان الطلائع والشباب جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كهربا يستقبل هدية من النادي الأهلي.. ويعلق: الأحلى في الدنيا

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يطمئن على أطفال مستشفى سيدي سالم بعد نقلهم لـ«دسوق العام»

تحرير 212 محضراً متنوعاً لمخابز مخالفة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: خطة لإعادة تشغيل مستشفى سيدي سالم المركزي بكامل طاقتها

مصرع 3 أشخاص غرقاً بمصيف مطوبس.. ومحافظ كفر الشيخ يحذر المواطنين

محافظ كفر الشيخ يطمئن على مرضى مستشفى سيدي سالم.. صور

رفع 255 طن قمامة وأتربة خلال حملة نظافة في كفر الشيخ

250 درجة.. محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول في مدارس التمريض

وفاة وحيدة.. محافظ كفر الشيخ يؤكد سلامة الحالة الصحية لمرضى مستشفى سيدي سالم

ترشيحاتنا

أحمد السجيني يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء

زيلينسكي: تحقيق النصر يتطلب عضويتنا بـ الناتو

وزارة الصحة تثير تساؤلات المواطنين بشأن صور شخصية للفنان محمد فؤاد

مفاجأة كبيرة.. كريستيانو رونالدو يبيع ساعات مستعملة |فيديو

البيت الأبيض يعلن إختراق الحاسبات الحكومية والسيطرة عليها

لأول مرة منذ 18 عاما .. أبو مازن يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

أزمة تضرب صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا .. ضعف أجور| واحتمالية تأجيل أعمال فنية

سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

فيديو

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ