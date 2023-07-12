اجتماع لمنسقي البرلمان والتعليم المدني لإطلاق خطة التثقيف السياسي بمراكز شباب كفرالشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعاً لإعداد وتجهيز وتحديث الشعب البرلمانية للطلائع استعداداً لبدء التسجيل على رابط تسجيل الوزارة بعد إرساله وإعداد كل منسق بالإدارة الفرعية للسجلات المطلوبة بكل شعبة برلمانية

ومتابعة أعمال المشرفين بمراكز الشباب والمراجعة الدورية للسجلات بالمراكز وإعداد التقارير الشهرية عن البرامج المنفذة ويشمل تقييم مشرفي المراكز استناداً لمشاركتهم على مدار الشهر في تنفيذ الخطة والمشروعات وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الخطة المقترحة للتثقيف السياسى لأعضاء برلمان الطلائع والشباب ترتكز على محاور عدة أهمها إعداد لقاءات للتعريف بأعمال البرلمان ولجانه النوعية وجلسات نموذج محاكاة لمجلس النواب بحضور رؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية بالمدن وصالون الشباب البرلمانى وبرنامج تأهيل الشباب فكرياً لمواجهة الإشاعات وغيرها من البرامج والفعاليات على مدار العام ضمن خطة التثقيف السياسي لأعضاء برلمان الطلائع والشباب.

وحققت تجربة نموذج المحاكاة بحضور رؤساء مجالس المدن نجاحاً كبيراً العام الماضي بشهادة القيادات التنفيذية بمجالس المدن ووضعت حلولا للعديد من طلبات الإحاطة التى قدمها الأعضاء خلال الجلسة..

وشارك في اجتماع منسقي البرلمان بالإدارات الفرعية، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، وفريق عمل الإدارة.