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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديدات خطيرة.. قرار عاجل من فرنسا بشأن حظر التظاهرات

فرنسا
فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، حظر التظاهرات بالبلاد في الفترة من 13 إلى 15 يوليو بسبب التهديد بالاضطرابات، مشيرا إلي أنه سيكون هناك 130 ألف شرطي حاضرين في الشوارع هذه الأيام للسيطرة على الوضع.

وحسب قناة “بي إف إن تي في” الفرنسية، قال دارمانان: "يجب حظر التظاهرات في الشوارع…  الحظر سيظل ساري المفعول حتى نهاية الاحتفالات بيوم الباستيل، وهو عطلة وطنية تصادف في 14 يوليو”.

كما قررت فرنسا حظر تجمع ضباط إنفاذ القانون في 14 يوليو لدعم زميلهم من نانتير.

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وقال دارمانان: “سيتم نشر 130 ألف شرطي في الشوارع، 45 ألف منهم مدربون خصيصًا لمواجهة الاضطرابات الحضرية”.

جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي فرنسا

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