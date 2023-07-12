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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات فاجنر تتسلم أولى مهامها في بيلاروس

قوات فاجنر
قوات فاجنر

أعلن نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، اليوم الأربعاء، أن قوات بيلاروس الخاصة ستجري تدريبات مشتركة مع قوات فاجنر للاستفادة من خبراتهم.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال كاربينكوف، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات البيلاروسية الداخلية: "نتفاوض مع ممثلي فاجنر الذين سيتشاركون مع قواتنا التدريب القتالي، ويزودونهم بخبراتهم القتالية التي لا تقدر بثمن”.

وأضاف: ستدرب قوات فاجنر مجموعات الاستجابة السريعة "SOBR" التابعة للشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب الخاصة "ألماز”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات فاغنر سلمت الجيش الروسي أكثر من 2000 قطعة سلاح بعد التمرد.

ويعتبر تمرد قوات فاجنر الروسية هو تمرد عسكري قامت به مجموعة فاغنر الخاصة بأوامر من قائدها يفجيني بريجوجين ضد روسيا في يونيو.

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وبدأ التمرد بعد اتهام بريجوجين الجيش الروسي بقصف مواقع مجموعته في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل الآلاف من رجاله.

وانتقل مقاتلو فاجنر إلى روسيا وسيطروا على مدينتي روستوف وفورونيج وزحفوا نحو موسكو.

 وانتهى التمرد باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، والذي أعطى بريغوجين ضمانات أمنية وسمح له بالانتقال إلى بيلاروسيا.

بيلاروس فاجنر قوات فاجنر

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