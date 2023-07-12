عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر حريصة على عودة الاستقرار إلى السودان

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية قمة دول جوار السودان، موضحًا أنها جاءت في توقيت هام للغاية.

وأشاد "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، بالدور الكبير والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة السودانية، وتهدئة الأوضاع هناك، وعودة الأمن والاستقرار مجددًا إلى الشارع السوداني، مضيفًا أن دعم مصر للسودان في أزمته الحالية غير محدود.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قمة دول جوار السودان المقرر عقدها غدا الخميس الموافق 13 يوليو فى القاهرة، تأتي استكمالا للدعم الكبير الذي تقدمه مصر إلى دولة السودان الشقيقة، وبحث تداعيات الأزمة على البلدان المجاورة للسودان.

واختتم النائب رفعت شكيب: "هناك حرص شديد من الدولة المصرية لعودة الاستقرار إلى السودان ووقف الاقتتال هناك"، متوقعًا أن تسفر قمة دول جوار السودان عن نتائج إيجابية تساهم في وقف الاقتتال، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني.

وتستضيف مصر غدا مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن القمة تأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

السودان قمة دول جوار السودان مجلس النواب النواب القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

إجراء من وزير الرياضة يخص الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

الصحة تعلن خبرا مهما عن حريق مستشفى في كفر الشيخ

درجة الحرارة تقارب الـ50.. تحذير شديد اللهجة للعراقيين من الطقس

بعد ساعة و20 دقيقة .. بايدن يمازح بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

أهمية يوم عاشوراء وفضله .. ولماذا سمي هكذا

حياة على المريخ .. اكتشاف ثوري لـ ناسا يقلب الموازين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كل يوم إطلالة .. درة تتألق في أسبوع الموضة بـ باريس.. شاهد

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ