دولفين على شواطئ دمياط الجديدة.. وخوف المصطافين

شهدت شواطئ مدينة دمياط الجديدة ظهور دولفين نافق طوله ما يقرب من مترين ، مما أثار حالة من الدهشة والتوتر بين المصطافين على الشاطيء.

دولفين على شواطيء دمياط الجديدة

ومن جانبه، قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه ربما يرجع تلك الظاهرة إلى التغيرات المناخية المعتادة وإنها ليست المرة الاولى لظهور دولفين نافق.

وأضاف ، أن مدينه دمياط الجديدة مدينة ساحلية ومعرضة لمثل هذه الظواهر ونفوق حيونات على شواطئها، مؤكدًا أن حملات نظافة الشواطئ تتابع يوميًا وجود أي حيونات غريبة.

لاخوف على المصطافين من الدولفين النافق

وتابع ، إن الظاهرة طبيعية ولا تثير مخاوف المصطافين، أو رواد الشواطىء خلال فترة الصيف المقبل.

وأوضح أنه سيتم الإبلاغ والتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، والثروة السمكية من أجل البحث عن أسباب نفوق الدولفين، الذي ظهر بحالة سيئة، وأسباب قدومه إلى شاطئ دمياط.

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