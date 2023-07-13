عرضت قناة “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو خاصا من مدينة العلمين، يوضح جمال ما يحدث في المدينة، لاستقبال المهرجان الذي ينطلق اليوم.

وأوضحت القناة أن مدينة العلمين الجديدة تتزين استعدادا لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.