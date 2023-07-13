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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.2% في مايو 2023

صدى البلد

شهد مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً سنوياً قدره 1.2 % خلال شهر مايو من العام الحالي مواصلًا التباطؤ بمعدلات النمو للأشهر السابقة، ليسجل معدل نمو منخفض للمر ة الأولى هذا العام. فقد بلغ المؤشر ذروته عام 2022 مدعوماً بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية خلال ذلك العام. وخلال الفترة الاخيرة بدأت معدلات النمو السنوية في عام 2023 بالتباطؤ متأثرة بشكل رئيسي بنشاط التعدين واستغلا ل المحاجر.

هذا وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغا ز 74.5% و 22.6% و 2.9% على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي .

وتشير نتائج شهر مايو 2023 إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.5 % مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022 م، حيث خفضت السعودية من إنتاجها النفطي في شهر مايو من العام الحالي ليصل إلى 9,9 مليون برميل يوميً ا. ومن جانب آخر فقد استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث ارتفع بنسبة 10.3%، كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة 12% وذلك مقارنة بشهر مايو 2022.

هذا وقد أشارت النتائج إلى انخفا ض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 3.1% مقارنة بشهر أبريل من العام الحالي بتأثير من نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض بنسبة 4.8%، فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق، وارتفع نشا ط إمدادا ت الكهرباء والغاز بنسبة 11.5%، ولكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر .

الصناعة التحويلية السعودية الرقم القياسى الكهرباء والغاز إمدادات الكهرباء

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