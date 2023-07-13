تحرير 9 محاضر خلال حملات تفتيشية على المحال بالغردقة

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات حيث قامت بالتفتيش على عدد ١٢ محلا بحي جنوب وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٩ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ، ٧محاضر لعدم وجود شهادة صحية ، ٥ محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، وتم إعدام ٢ كيلو جبن مجهولة المصدر.

وقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحي جنوب لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.

