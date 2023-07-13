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رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: قمة دول جوار السودان تعكس الدور المحوري لمصر لحل الأزمة

محمد عبد الحميد وكيل
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، تعكس الدور المحوري لمصر في إيجاد حل لهذه الازمة للحفاظ على امن واستقرار السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق معرباً عن أمله فى ان تتوصل هذه القمة الى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعودة الاستقرار الى السودان وحل هذه الازمة بالطرق السلمية . 

 

وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم إن مصر حريصة كل الحرص خلال تلك القمة إلى ايجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة السودانية، بالشكل الذي يمثل وقفاً فورياً ودائماً للاقتتال القائم حالياً بين العناصر السودانية، وتسوية الأزمة السودانية وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية مشيراً الى أن نجاح القمة يتطلب تهيئة البيئة المطلوبة التي تستبق الجلوس على مائدة المؤتمر تفادياً لأي سوء فهم .

 

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ان الدولة المصرية مهدت بالفعل للمؤتمر عبر تحركاتها واتصالاتها الدبلوماسية منذ بدايات الحرب عبر تواصلها الدبلوماسي مع طرفي الصراع وجولات وزير الخارجية السفير سامح شكري المبكرة التي شملت عدداً من دول الجوار على رأسها جنوب السودان وتشاد، مما يشير إلى تمهيد مصري مبكر لهذا المؤتمر.

 

موضحاً أنه سبق لمصر أن تعاطت مع الأزمة السياسية السودانية باستضافتها ورش عمل للقوى المدنية والأحزاب في إطار البحث عن حلول لتشابكات المرحلة النهائية للعملية السياسية مما بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، مما يؤكد امتلاك القاهرة خلفية جيدة لأبعاد الأزمة وجذورها، ووعيها بتطوراتها، ما يوفر فرصاً أفضل لإمكانية نجاح قمة الجوار . 

محمد عبد الحميد الشئون الاقتصادية السودان

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